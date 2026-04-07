Các đại biểu thực hiện quy trình bầu Chánh án TAND tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi thực hiện các bước theo quy định, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả biểu quyết 496/496 đại biểu có mặt tán thành.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng

Sau đó, Chánh án Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Phát biểu nhậm chức, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng nêu rõ, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, ông sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án TAND tối cao tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Bước vào nhiệm kỳ mới, ông cam kết sẽ tiếp tục cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, Chánh án TAND tối cao không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Trong đó, TAND tối cao sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển; chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, hoàn thiện.

TAND tối cao sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt, bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

TAND tối cao đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó, ông hứa sẽ tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án ba cấp.

Chánh án cũng nêu cao việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê quán thành phố Hải Phòng. Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ Luật.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 13, 14; Bí thư Trung ương Đảng khóa 14; đại biểu Quốc hội các khóa 15, 16.

Trong quá trình công tác, ông có thời gian dài gắn bó với ngành Kiểm sát, từng giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM; Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Phó bí thư thường trực rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Ngày 4/11/2025, ông Nguyễn Văn Quảng được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.

Tháng 11/2025, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15 đã bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.