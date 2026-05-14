Chiều ngày 14/5/2026, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng đoàn khảo sát tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Samsung Việt Nam (R&D Samsung).

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị và đoàn công tác tham quan cơ sở vật chất của Trung tâm Samsung R&D Việt Nam

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nguồn nhân lực chất lượng cao

Phát biểu chào mừng, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết, Trung tâm R&D Samsung khánh thành vào tháng 12/2022, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc.

Trung tâm được đầu tư với tổng vốn 220 triệu USD và hiện có khoảng 2.500 kỹ sư người Việt Nam đang làm việc. Trung tâm không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu và phát triển điện thoại di động mà còn mở rộng ra sản phẩm máy tính xách tay và thiết bị mạng viễn thông 4G/5G.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

Hiện nay, Trung tâm đã và đang triển khai các chương trình hợp tác với các trường đại học hàng đầu của Việt Nam, các trường chuyên cấp 3 trên địa bàn Hà Nội, đồng thời triển khai nhiều học bổng cho học sinh, sinh viên ưu tú.

Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam đánh giá cao chính sách của Đảng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ; tích cực thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng cũng như đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Phát biểu gợi mở buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Bộ Chính trị và Tổng Bí thư giao, Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Đề án “Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trình Ban Chấp hành Trung ương trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thanh Nghị trao đổi với kỹ sư người Việt làm việc tại Trung tâm R&D Samsung Việt Nam

Một trong những nội dung rất quan trọng của đề án là nghiên cứu quá trình chuyển đổi mô hình phát triển của Việt Nam theo hướng dựa nhiều hơn vào tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, Việt Nam cũng mong muốn thúc đẩy liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Nghị, việc Samsung quyết định xây dựng Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quy mô lớn tại Hà Nội có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện cam kết đầu tư lâu dài, gắn bó với Việt Nam; đồng thời phản ánh sự phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và chiều sâu của quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả mà Samsung Việt Nam đã đạt được, đặc biệt trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao, nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tạo việc làm chất lượng cao cho lao động Việt Nam và đóng góp quan trọng cho tăng trưởng, xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam.

Đoàn cũng mong muốn Samsung Việt Nam đồng hành cùng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các bộ ngành của Việt Nam nhằm tham mưu các chính sách về phát triển bền vững khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phát triển R&D, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang thu hút FDI chất lượng cao

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Việt Nam luôn xác định khu vực FDI là cấu phần quan trọng của nền kinh tế. Trong thời gian tới, một trong những định hướng lớn của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài là chuyển từ thu hút FDI theo số lượng sang thu hút FDI chất lượng cao, lấy hiệu quả công nghệ, đổi mới sáng tạo, giá trị gia tăng và tính lan tỏa làm trọng tâm.

Đồng thời, Việt Nam khuyến khích các tập đoàn nước ngoài mở rộng hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ, liên kết sâu hơn với doanh nghiệp trong nước, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sẽ tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện chính sách trình các cơ quan có thẩm quyền, để thu hút được nhiều hơn, phát huy hiệu quả khu vực kinh tế FDI.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương đề nghị Samsung tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh, mở rộng lĩnh vực nghiên cứu công nghệ lõi, công nghệ dẫn dắt, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Trung tâm R&D.

Samsung cần tăng cường hơn nữa hợp tác với các trường Đại học, Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam; hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, hệ sinh thái công nghệ của Samsung, phối hợp đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia chất lượng cao của Việt Nam trong lĩnh vực AI, công nghệ bán dẫn trong tương lai.

Samsung sẽ tiếp tục là một trong những đối tác chiến lược lâu dài và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ và đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong thời gian tới.