Khái quát các kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu bối cảnh giai đoạn tới có những thay đổi mang tính thời đại, tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức lớn đan xen.
Kinh tế nước ta giai đoạn 2021-2025 đạt được nhiều thành tựu quan trọng, 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt. Trong đó, toàn bộ các chỉ tiêu về xã hội, an sinh xã hội đều vượt kế hoạch; riêng năm 2024 và 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu đề ra.
Ông cho biết Đại hội 14 của Đảng đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo trong xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn mới.
Trong đó, lần đầu tiên có quan điểm mới “lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước” và nêu yêu cầu về tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển.
Đại hội cũng lần đầu tiên xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trung tâm cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Mục tiêu chung được đề ra trong nghị quyết Đại hội, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đến năm 2030 Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
“Từ các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Đại hội 14 xác định như trong Nghị quyết cho thấy đây đều là những mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra ở mức rất cao, khó khăn, thách thức nhưng thể hiện khát vọng phát triển rất lớn, là yêu cầu khách quan, là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng của dân tộc”, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh.
Ông dẫn chứng chỉ tiêu tăng trưởng GDP và cho biết trong 40 năm đổi mới, Việt Nam chưa có giai đoạn nào đạt được tốc độ tăng trưởng GDP ở mức từ 10% trở lên. Nhưng tại Đại hội lần này, Đảng đã xác định mục tiêu, yêu cầu phải đạt được tốc độ tăng trưởng GDP bình quân cho giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên.
Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, điều này thể hiện yêu cầu rất cao để Việt Nam đạt mục tiêu đến 2045 là nước phát triển có thu nhập cao.
Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược trung ương khái quát nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, mà trước hết là đổi mới mạnh mẽ, tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế
Trong đó, ông Nghị lưu ý việc chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn để quản lý và tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch. Một nhiệm vụ trọng tâm khác là xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung triển khai đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Về quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh nhiệm vụ chủ động phòng, chống và ứng phó thiên tai, đầu tư công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chủ động di dời, tái định cư dân cư ở khu vực rủi ro thiên tai cao; khắc phục ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các đô thị lớn.
Ngoài ra, ông đề cập đến giải pháp khác về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực; quản lý, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại...
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết văn kiện Đại hội đã xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, gồm đột phá về thể chế, đột phá về nguồn nhân lực và đột phá về hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông...
Trong đó, ông nêu về xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Nghị quyết Đại hội đề ra nhiệm vụ xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.
Trong phát triển nguồn nhân lực, ông Nguyễn Thanh Nghị nêu quan điểm nhất quán xác định giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu, xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế; tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược.
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương nêu yêu cầu về đổi mới phương thức đào tạo, chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, thể lực và phẩm chất; đào tạo nghề chất lượng cao và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số trong giáo dục.