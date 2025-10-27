Phát biểu khai mạc đại hội, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, trong những năm qua, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương (trước đây là Ban Kinh tế Trung ương) đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Các phong trào thi đua của Ban luôn gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy mới của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trong giai đoạn 2025-2030, đòi hỏi Ban cần nâng cao hơn nữa năng lực, hiệu quả tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, đường lối, chính sách nhằm tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Vì vậy, Đại hội lần này có ý nghĩa quan trọng, đưa phong trào thi đua yêu nước của Ban đi vào chiều sâu, trở thành động lực để tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ban trong bối cảnh mới, với yêu cầu cao hơn.

Tham mưu 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội

Trình bày Báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Hưng cho biết, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Ban đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 23 nghị quyết, kết luận, chỉ thị liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, thể chế hóa và triển khai thực hiện các định hướng lớn của Đảng về phát triển đất nước.

Phó Trưởng Ban, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Duy Hưng

Theo ông Nguyễn Duy Hưng, công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tăng cường đoàn kết nội bộ, động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong giai đoạn vừa qua, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương triển khai đồng thời nhiều phong trào lớn như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”; “Bình dân học vụ số”.

Trên cơ sở đó, Ban đã chủ động xây dựng các chủ đề thi đua phù hợp với đặc thù công việc, gắn với việc thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Đặc biệt, Ban chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, tham mưu, tổng hợp và điều hành. Các hoạt động nghiệp vụ từng bước được triển khai trên môi trường số, mang lại hiệu quả thiết thực, tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng công việc.

Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Thái Thanh Quý

Thông qua việc phát động các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được kịp thời biểu dương, khen thưởng, góp phần lan tỏa tinh thần thi đua, cổ vũ cán bộ, công chức nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được lãnh đạo Ban đặc biệt quan tâm. Việc khen thưởng được thực hiện kịp thời, minh bạch, đúng quy trình, đảm bảo công khai và công bằng.

Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thái Thanh Quý phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”. Đại hội cũng công bố danh sách đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11.

Để phong trào thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2025-2030, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đề nghị toàn thể cán bộ, công chức kiên quyết tránh tư tưởng cả nể, sợ mất lòng trong việc bình xét, đánh giá thi đua.