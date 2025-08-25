Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nghị, ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM giữ chức vụ Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, tân Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác ở Trung ương và địa phương.

Ông Nghị có năng lực, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước, có tư duy, phương pháp làm việc khoa học, quyết liệt, hiệu quả, sâu sát cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc quan trọng của Đảng ở Trung ương.

Việc kịp thời kiện toàn nhân sự Trưởng Ban là rất cần thiết để bảo đảm sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với các lĩnh vực chiến lược quan trọng.

Ông Trần Cẩm Tú đề nghị Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy những kinh nghiệm công tác thực tiễn phong phú, cùng tập thể lãnh đạo Ban thực hiện tốt chức năng tham mưu trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Ông hứa sẽ nỗ lực, quyết tâm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ, cầu thị, lắng nghe, phát huy tinh thần đoàn kết để cùng tập thể Ban hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Ông Nghị cũng mong muốn sẽ nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tập thể lãnh đạo Ban cũng như sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị năm nay 49 tuổi, là tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng.

Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị ở Trung ương và địa phương: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, Bộ trưởng Xây dựng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Sáng nay, TPHCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TPHCM thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia làm ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 của Đảng, đồng thời được phân công theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM cho đến Đại hội 14 của Đảng.