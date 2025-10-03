Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban chấp hành, Bí thư và các phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải

Ông Nguyễn Tiến Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bốn Phó bí thư được chỉ định gồm các ông: Nguyễn Thanh Nhàn (Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh), Hồ Văn Mừng (Chủ tịch UBND tỉnh), Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương (Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).

Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.