Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 công bố quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định Ban chấp hành, Bí thư và các phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 thành viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 16 người.
Ông Nguyễn Tiến Hải, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đương nhiệm được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.
Bốn Phó bí thư được chỉ định gồm các ông: Nguyễn Thanh Nhàn (Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh), Hồ Văn Mừng (Chủ tịch UBND tỉnh), Lâm Minh Thành và bà Trần Thị Thanh Hương (Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh).
Ngay sau khi công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới đã ra mắt đại hội.
Ông Nguyễn Tiến Hải, 60 tuổi, quê ở tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý hành chính công, cử nhân Luật.
Ông từng kinh qua các vị trí: Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau (cũ).
Tháng 1/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Hải giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (cũ).
Sau khi hợp nhất tỉnh Kiên Giang và An Giang, ông Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.