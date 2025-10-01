Ngày 1/10, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Bộ Chính trị đã có quyết định ông Lê Quốc Phong thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp để nhận trọng trách mới.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, đây là sự ghi nhận của Bộ Chính trị đối với cá nhân ông Lê Quốc Phong và tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BTC

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng cho biết, xuất phát từ tình hình thực tiễn và năng lực cán bộ, Bộ Chính trị đã thống nhất phân công, điều động, chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá ông Ngô Chí Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, đã qua nhiều vị trí, lãnh đạo, quản lý ở nhiều tỉnh và có khả năng đảm đương tốt trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trong giai đoạn lịch sử mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng cho biết, Bộ Chính trị tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực của mình, ông Ngô Chí Cường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành và nhân dân tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ để ông Cường hoàn thành xuất sắc trọng trách.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: BTC

Phát biểu tại Đại hội, ông Ngô Chí Cường bày tỏ vinh dự, xúc động khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, là dấu mốc quan trọng trong quá trình công tác của mình. Đồng thời cũng là trách nhiệm to lớn của mình trước Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

Theo ông Ngô Chí Cường, trong những năm qua, với sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, với sự quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, tỉnh Đồng Tháp và Tiền Giang (cũ) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong đó, hệ thống chính trị vững mạnh, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển nhanh, trật tự xã hội ổn định, thu nhập, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng cao

“Những thành tựu đạt được có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề để tỉnh Đồng Tháp hôm nay vững bước tiến vào giai đoạn mới, với quy mô không gian phát triển rộng lớn từ vùng biển đến đồng bằng và biên giới. Có cửa khẩu quốc tế, có hệ sinh thái đa dạng, phong phú. Đây là cơ hội, lợi thế to lớn để Đồng Tháp, vùng đất tiêu biểu của phong trào yêu nước chống giặc ngoại xâm, đã làm nên những chiến thắng lẫy lừng, lịch sử mãi khắc ghi”, ông Cường chia sẻ.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Ngô Chí Cường. Ảnh: BTC

Trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Ngô Chí Cường cam kết tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hết mình, gắn bó, cống hiến cho Đảng, cho sự phát triển của tỉnh Đồng Tháp. Đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác và cùng tập thể tỉnh ủy tiếp thu, nhanh chóng triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo sâu sắc của ông Nguyễn Trọng Nghĩa.

Ông Ngô Chí Cường cũng cam kết sẽ lãnh đạo thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng để phát huy, tăng cường, xây dựng đoàn kết nội bộ, tạo sự thống nhất cao, cùng chung ý chí, hành động, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.