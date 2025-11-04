Sáng nay, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và trao quyết định thăng quân hàm cấp đại tướng và cấp thượng tướng đối với các sĩ quan QĐND.

Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê quán tỉnh Đồng Tháp.

Ông là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; bí thư Trung ương Đảng khóa 13; ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa có hàng chục năm công tác trong Quân đội.

Tháng 9/2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Tháng 2/2021 ông làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 2 năm nay, sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương thì ông Nguyễn Trọng Nghĩa được phân công làm Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư và trực tiếp, thường xuyên của Quân ủy Trung ương. Tổng cục Chính trị có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các cục chức năng chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, cán bộ, tuyên huấn, bảo vệ an ninh quân đội, chính sách, dân vận...