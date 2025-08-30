Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh làm Phó trưởng Ban thường trực. Bốn Phó trưởng ban khác gồm: Thiếu tướng Vũ Văn Điền - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, phụ trách cơ quan thường trực phòng thủ dân sự; Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TPHCM, phụ trách công tác tìm kiếm cứu nạn trên sông (không thuộc vùng nước cảng biển) và tai nạn; ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phụ trách tham mưu phòng, chống thiên tai và ông Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế, phụ trách tham mưu công tác y tế.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch TPHCM, làm Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TPHCM. Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, tham gia Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TPHCM còn có 20 ủy viên gồm lãnh đạo các sở, ngành và có cơ quan giúp việc.

Theo quyết định, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TPHCM có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND TPHCM tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý; trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự các phường, xã, đặc khu; chịu sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia; đồng thời trực tiếp chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường, xã, đặc khu.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TPHCM tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch phòng thủ dân sự, kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin từ Tổng đài 112 đối với những sự cố, thảm họa xảy ra trên địa bàn TP; tham mưu, quyết định bãi bỏ phòng thủ dân sự cấp độ 2.

Ngoài ra, Ban còn tham mưu giúp Chủ tịch UBND TPHCM chỉ huy các lực lượng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa; quyết định các biện pháp cấp bách, huy động các nguồn lực theo thẩm quyền; tổ chức tiếp nhận và phân bố nguồn lực hỗ trợ, cứu trợ để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự trên địa bàn quản lý.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TPHCM chỉ đạo thống kê số liệu chi phí, thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ của các cơ quan, địa phương, đơn vị; báo cáo Chính phủ quyết định các biện pháp và nguồn lực phòng thủ dân sự theo quy định...