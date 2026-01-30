Chiều nay, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí (bên trái) và ông Đoàn Minh Huấn (bên phải). Ảnh: TTXVN

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Nội chính Trung ương giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê ở TPHCM, trình độ cử nhân An ninh nhân dân và cử nhân Luật. Ông Lê Minh Trí là ủy viên Bộ Chính trị khóa 14; ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13, 14; ủy viên Ban Bí thư khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Lê Minh Trí bắt đầu sự nghiệp trong ngành công an. Ông cũng lần lượt kinh qua nhiều vị trí công tác tại địa phương như: Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TPHCM; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 11, Phó bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1, trước khi trở thành Phó chủ tịch TPHCM vào đầu năm 2010.

Sau 3 năm làm Phó chủ tịch TPHCM, ông được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương và giữ cương vị này 3 năm, trước khi được bầu làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tháng 8/2024, ông được Quốc hội bầu giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đến tháng 11/2025, ông được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội chính của Đảng, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương.





