Sáng 11/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Hà Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc kiện toàn, bổ sung lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương xuất phát từ nhiệm vụ mới của công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay; đồng thời đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược của ngành.

Ông Nguyễn Duy Ngọc đánh giá, ông Hà Minh Hải là cán bộ được đào tạo cơ bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tư duy đổi mới, năng động, sáng tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Hà Minh Hải. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Ông Hà Minh Hải trưởng thành từ thực tiễn cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác quan trọng của thành phố như: Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính, Bí thư Quận ủy Đống Đa, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội.

Đặc biệt, trên cương vị Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội từ tháng 2/2025 đến nay, ông Hà Minh Hải đã tham mưu nhiều giải pháp đột phá trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nổi bật là triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng mô hình “Đảng bộ số”, đổi mới công tác đánh giá cán bộ dựa trên dữ liệu, ứng dụng quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt (OKR), đo lường hiệu quả công việc bằng KPI và giám sát bằng dữ liệu thời gian thực.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong Đảng; xây dựng, hoàn thiện các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ, bảo đảm kết nối đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh khối lượng công việc của Ban Tổ chức Trung ương và toàn ngành thời gian tới là rất lớn, ông Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tập thể lãnh đạo Ban, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để Phó trưởng Ban Hà Minh Hải nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, cùng tập thể lãnh đạo Ban hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hà Minh Hải bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trưởng Ban và lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng điều động, phân công, bổ nhiệm đảm nhận vị trí công tác mới.

Ông Hà Minh Hải nhấn mạnh, nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác thực tiễn, giữ gìn đoàn kết nội bộ, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.