Chiều nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị để xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền và tờ trình của Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc điều động, phê chuẩn ông Nguyễn Hữu Đông, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Công tác đại biểu.

Ông Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: X.Đ

Ông Nguyễn Hữu Đông sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 (dự khuyết), khóa 13, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Trưởng thành từ vị trí kiểm sát viên thành phố Việt Trì, ông Đông gắn bó với ngành KSND tỉnh Phú Thọ trong gần 9 năm.

Trong quá trình công tác, ông kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Phú Thọ như: Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Yên Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Thọ; Phó bí thư Tỉnh ủy, rồi Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ.

Đến tháng 3/2016, ông được điều động giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sơn La và được Bộ Chính trị quyết định chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, sau đó tiếp tục tái cử chức danh này cho đến giữa năm 2024.

Tháng 6/2024, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho đến nay.

Ủy ban Công tác đại biểu có nhiệm vụ thẩm tra dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn và các dự án khác do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ủy ban cũng thẩm tra các tờ trình, đề án, dự án về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; việc giải tán HĐND cấp tỉnh; về số lượng biên chế, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các báo cáo, dự án, đề án khác thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao.

Ủy ban còn giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách...

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu hiện nay là bà Nguyễn Thanh Hải.