Sáng nay, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Lữ Quang Ngời. Ông Lữ Quang Ngời đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Trần Trí Quang - Phó bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - được các đại biểu HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu tặng hoa chúc mừng ông Trần Trí Quang (phải). Ảnh: E.X

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, ông Trần Trí Quang khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng một chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động quyết liệt và phục vụ nhân dân. Theo ông Quang, đây là nhiệm vụ then chốt, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ông cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cam kết tập trung tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo động lực bứt phá cho tỉnh. Cùng với đó là huy động tối đa nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.

Ông Quang nhấn mạnh 4 phương châm hành động: “Hết lòng - Gần dân - Sát việc - Hiệu quả”. Cụ thể: "Hết lòng" là luôn đặt lợi ích của nhân dân, quê hương lên trên hết trong quá trình công tác; "Gần dân" là biết lắng nghe, đối thoại, chia sẻ, để mỗi quyết sách đều xuất phát từ cuộc sống; "Sát việc" là đi xuống cơ sở, đến từng công trình, cánh đồng, khu dân cư để nắm chắc khó khăn và tháo gỡ đến cùng; "Hiệu quả" là lời nói phải đi đôi với việc làm, chính sách ban hành phải đo được bằng chuyển biến trong thực tế, bằng sự hài lòng của nhân dân.