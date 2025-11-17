Tỉnh ủy Đồng Tháp chiều nay tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định ông Phạm Thành Ngại, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Ngại được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Thành Ngại được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau đó, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm (phải) trao quyết định của Ban Bí thư cho ông Phạm Thành Ngại. Ảnh: E.X

Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê ở xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật.

Ông Ngại trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Cà Mau (cũ) như: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy Cà Mau.

Tháng 9/2021, ông làm Phó bí thư thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau. Tháng 11/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Hồi tháng 7, khi tỉnh Cà Mau sáp nhập với Bạc Liêu, ông Ngại được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mới.