Chiều 27/3, tại kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026 - làm Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 với với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Các Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới gồm các ông, bà: Mã Thị Tươi, Võ Thị Mỹ Trang, Lý RoTha và Trần Quốc Vũ.

Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: T.P

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 - giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

5 Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Vương Quốc Nam, Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Văn Hòa, Trần Chí Hùng.

Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Ảnh: T.P

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là bước khởi đầu cho nhiệm kỳ mới.

Ông đề nghị HĐND, UBND thành phố đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, chịu trách nhiệm trước tập thể và nhân dân; đáp ứng nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri và nhân dân thành phố, góp phần xây dựng TP Cần Thơ, phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng và đến năm 2045 trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: T.P

Ông Đồng Văn Thanh sinh năm 1969, quê TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn đại học Xã hội học. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại tỉnh Hậu Giang (cũ) như Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Từ ngày 1/7/2025, ông giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ. Tháng 1/2026, ông được bầu là ủy viên Trung ương Đảng khóa 14.