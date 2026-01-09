Theo TTXVN, Tỉnh ủy Phú Thọ chiều nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng dự và trao quyết định.

Ông Phạm Đại Dương, ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, được chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 2.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương (trái). Ảnh: TTXVN

Trao quyết định và chúc mừng tân Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đánh giá ông Phạm Đại Dương là cán bộ có năng lực, giàu kinh nghiệm, tư duy và phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, sâu sát cơ sở. Trên các cương vị công tác, ông luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương mong muốn trên cương vị mới, ông Phạm Đại Dương sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cấp, ngành ở tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu cùng tân Bí thư Tỉnh ủy ổn định tình hình nội bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Phú Thọ ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Đại Dương cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung ương đã tin cậy giao trọng trách.

Ông khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: TTXVN

Ông Phạm Đại Dương (52 tuổi, quê ở Hà Nội) có trình độ thạc sĩ Quản lý khoa học và công nghệ, cử nhân Hóa học, cử nhân Ngân hàng. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông Dương từng làm Phó rồi Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Từ tháng 2/2025, ông giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.