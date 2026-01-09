Tỉnh ủy Phú Thọ chiều nay tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Vừa qua, vì lý do cá nhân, ông Trương Quốc Huy đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và các chức vụ có liên quan.

Bộ Chính trị đã họp và thống nhất để ông Trương Quốc Huy thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức danh có liên quan theo nguyện vọng cá nhân.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, trên cơ sở xem xét toàn diện về phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm công tác, uy tín của cán bộ, Bộ Chính trị đã quyết định điều động và chỉ định ông Phạm Đại Dương, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương để tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trương Quốc Huy. Ảnh: Quốc hội

Ông Trương Quốc Huy năm nay 56 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình, là cử nhân Kinh tế lao động, thạc sĩ Quản lý kinh tế, đại biểu Quốc hội khóa 15.

Ông từng làm Tổng giám đốc Công ty Xi măng Vicem Hoàng Mai (Nghệ An), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam (cũ), Bí thư Huyện ủy Duy Tiên. Tháng 9/2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và đến tháng 3/2025 làm Bí thư Tỉnh ủy.

Khi Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình sáp nhập thành tỉnh Ninh Bình mới hồi tháng 6/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Cuối tháng 9/2025, ông Huy được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ.