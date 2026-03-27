Chiều 27/3, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 20, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ông Nguyễn Việt Oanh, đương nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Việt Oanh sinh ngày 26/7/1980, quê tại Bắc Ninh, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và chuyên môn thạc sĩ Xây dựng đường ô tô và đường thành phố. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Trưởng Ban Tuyên giáo và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang (cũ).

Cùng với đó, HĐND tỉnh cũng bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, gồm các ông, bà: Trần Thị Hằng, Lâm Thị Hương Thành, Nghiêm Xuân Hưởng và Nguyễn Anh Tuấn.

Đối với UBND tỉnh, kỳ họp đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn, đương nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Phạm Hoàng Sơn sinh năm 1976, quê tại Thái Nguyên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, chuyên môn thạc sĩ Khoa học nông nghiệp. Trước đó, ông từng giữ các cương vị lãnh đạo như Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, gồm các ông: Mai Sơn, Đào Quang Khải, Lê Xuân Lợi, Phạm Văn Thịnh, Phan Thế Tuấn và Ngô Tân Phượng.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh đây là kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh khóa 20, có ý nghĩa nền tảng cho toàn bộ hoạt động của nhiệm kỳ mới. Những người được bầu sẽ đảm nhận trọng trách lãnh đạo, điều hành, cùng hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ông cũng khẳng định đội ngũ lãnh đạo mới sẽ tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thành các cơ chế, chính sách phù hợp, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn 2026-2031.