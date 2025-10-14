Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh (cũ); trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý công, kỹ sư cơ khí.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa 11 (dự khuyết), 12, 13; Đại biểu Quốc hội khóa 14, 15.

Ông Trần Lưu Quang có thời gian dài gắn bó với quê nhà Tây Ninh - từ chuyên viên của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trải qua các vị trí Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Phó ban Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch rồi Bí thư huyện ủy Trảng Bàng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh.

Ngày 31/7/2015, Bộ Chính trị phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Sau đó, ông tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, đồng thời làm Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 27/2/2019, Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Tháng 5/2021, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025 và đảm nhận vị trí này đến đầu năm 2023.

Ngày 5/1/2023, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông làm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 16/8/2024, Bộ Chính trị quyết định ông Trần Lưu Quang thôi giữ chức ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 26/8/2024, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 3/2/2025, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ngày 25/8/2025, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Trần Lưu Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025