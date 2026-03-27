Như VietNamNet đã đưa tin, VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh và một số đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, để thu lợi bất chính, từ ngày 12/10/2020-30/9/2024, ông Phan Thành Muôn (Chủ sở hữu CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) đã chỉ đạo cấp dưới khai thác quặng titan vượt độ sâu vào khối tài nguyên chưa được cấp phép, khai thác vượt công suất, ngoài phạm vi được cấp phép hàng năm.

Đã có hơn 459.981 tấn khoáng vật nặng, trị giá hơn 1.508 tỷ đồng bị khai thác trái phép như vậy.

Nhận hối lộ để bỏ qua vi phạm

Để quản lý hoạt động khai thác khoáng sản titan của các doanh nghiệp được cấp phép trên địa bàn, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận (cũ) đã thành lập Tổ giám sát 117 do bà Phan Thị Xuân Thu (khi đó là Phó Giám đốc Sở) làm tổ trưởng.

Trong năm 2022, Tổ giám sát 117 đã 3 lần kiểm tra, giám sát trực tiếp tại mỏ titan Hưng Thịnh, phát hiện Công ty HTZT (CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh góp vốn) khai thác vượt độ sâu, tái phạm, thuộc trường hợp phải tước giấy phép khai thác.

Khi đó, ông Phan Thành Muôn đã trực tiếp gặp cũng như chỉ đạo Trần Vũ Phương (nhân viên CTCP Tập đoàn Khoáng sản Đầu tư Hưng Thịnh) gặp, đặt vấn đề nhờ bà Phan Thị Xuân Thu bỏ qua hoặc điều chỉnh lỗi vi phạm theo hướng có lợi cho Công ty HTZT.

Bà Thu đồng ý và chỉ đạo ông Lê Trung Khánh (thư ký Tổ giám sát) sửa biên bản giám sát theo nội dung mà ông Muôn và Phương đề nghị.

Sau khi biên bản giám sát (đã chỉnh sửa) được thông qua, theo chỉ đạo của ông Muôn, Trần Vũ Phương gặp, đưa tiền cho bà Thu và các thành viên Tổ giám sát từ 20-200 triệu đồng, tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, sau lần kiểm tra giám sát ngày 22/11/2022, ông Muôn đã trực tiếp gặp và đưa 500 triệu đồng cho bà Thu để xin bỏ qua sai phạm.

Tổng số tiền ông Muôn đưa cho bà Thu và đoàn kiểm tra giám sát là hơn 1,6 tỷ đồng.

Cáo trạng chỉ ra các lần nhận tiền của bà Thu và các thành viên tổ giám sát. Cụ thể, lần giám sát thứ nhất (ngày 12/4/2022), Công ty HTZT vi phạm khai thác ở cote +35m, vượt độ sâu 5m so với quy định của giấy phép khai thác, trên phạm vi khai thác khoảng 60ha và thuộc trường hợp phải tước giấy phép.

Tuy nhiên sau đó, biên bản giám sát đã được điều chỉnh thành Công ty HTZT vi phạm khai thác vượt độ sâu ở cote +36m (không thuộc trường hợp khai thác không có giấy phép).

Sau khi biên bản giám sát ngày 12/4/2022 được ký thông qua, Trần Vũ Phương đã gặp, đưa cho bà Thu 200 triệu đồng và các thành viên khác của tổ giám sát 30-100 triệu đồng, tổng cộng 390 triệu đồng.

Lần giám sát thứ hai (ngày 28/7/2022): Công ty HTZT tiếp tục khai thác trái phép vượt quá chiều sâu cote +40m, thuộc trường hợp hành vi tái phạm trong việc khai thác vượt độ sâu, bị tước giấy phép theo quy định.

Tuy nhiên, biên bản giám sát đã không ghi nhận vi phạm khai thác vượt độ sâu cote +40m.

Sau khi biên bản giám sát ngày 28/7/2022 được ký thông qua, ông Muôn tiếp tục chỉ đạo Phương gặp và đưa 330 triệu đồng cho bà Phan Thị Xuân Thu và các cán bộ khác, trong đó bà Thu nhận 200 triệu đồng.

Lần giám sát thứ 3 (ngày 22/11/2022) cũng tương tự, sau khi Công ty HTZT lại tái phạm, ông Muôn gặp bà Thu nhờ bỏ qua lỗi vi phạm và đưa 500 triệu đồng cho bà Thu vào ngày 4/12/2022.

Bà Thu sau đó đã chỉ đạo Lê Trung Khánh sửa lại biên bản giám sát, điều chỉnh hành vi khai thác vượt độ sâu từ cote +10m đến cote +22m thành độ sâu cote +36m.

Sau khi biên bản giám sát ngày 22/11/2022 được ký thông qua, Phan Thành Muôn chỉ đạo Trần Vũ Phương gặp và đưa 410 triệu đồng cho tổ giám sát, trong đó đưa bà Thu 200 triệu đồng, các thành viên khác nhận 30-100 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, cả 3 lần kiểm tra giám sát, bà Phan Thị Xuân Thu đã nhận 1,1 tỷ đồng từ chủ doanh nghiệp.