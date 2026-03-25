Các bị can bị truy tố về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ”.

Theo cáo buộc, trong quá trình triển khai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra.

Hai dự án phải tạm dừng thi công từ tháng 1/2021 đến hết tháng 12/2024, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước.

Cáo trạng xác định, các bị can đã vi phạm trong thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức lựa chọn và triển khai gói thầu, gây thất thoát hơn 733 tỷ đồng. Ngoài ra, sai phạm trong việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án và thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của hai dự án cũng gây thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai dự án, bị can Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) và Nguyễn Hữu Tuấn (nguyên Phó trưởng Ban này) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, yêu cầu các nhà thầu chi tiền theo tỷ lệ 5% trên số tiền tạm ứng, thanh toán. Trong đó, ông Thắng bị cáo buộc nhận hơn 51 tỷ đồng, ông Tuấn nhận hơn 7,6 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Lợi dụng việc bị can Nguyễn Chiến Thắng lo sợ bị xử lý do sai phạm trong quá trình thực hiện hai dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức, bị can Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) đã đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt 2 triệu USD (tương đương hơn 45 tỷ đồng) của ông Thắng.

Liên quan vụ án, bà Nguyễn Thị Kim Tiến được xác định là người đứng đầu Bộ Y tế, chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành, quản lý chung hoạt động của ngành; trực tiếp phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có kế hoạch tài chính, quy hoạch phát triển ngành, xây dựng cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế đối với hai dự án trên.

Đối với hai dự án này, Bộ Y tế có nhiệm vụ tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai; đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện.

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm khi phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, phương án thiết kế kiến trúc và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của hai dự án.

Những quyết định này là căn cứ để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, song phát sinh nhiều sai phạm, khiến dự án đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cấu thành tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Trong quá trình điều tra, cựu Bộ trưởng đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả 14,5 tỷ đồng.