Sáng 17/10, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Thành phố Huế, Đắk Lắk.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao quyết định của Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NM

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông báo, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành ủy Huế đã được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đồng thời, ông Hoàng Đăng Quang công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Trung (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk) giữ chức Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đình Trung cho biết, bản thân sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần xây dựng thành phố Huế giàu đẹp, văn minh, xứng tầm với một thành phố trực thuộc Trung ương trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Tân Bí thư Thành ủy Huế phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NM

Ông Nguyễn Đình Trung sinh ngày 19/4/1973, quê tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ thạc sĩ hành chính công, cử nhân Luật.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đình Trung từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đắk Nông như Phó giám đốc Sở Tư pháp (2007), Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Krông Nô (2008), Chánh Văn phòng UBND tỉnh (2010), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2013-2018), Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (2018-2019). Tháng 11/2020, ông được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Đến tháng 5/2021, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội 13, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra vào ngày 30/9 vừa qua, ông được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.