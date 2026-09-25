Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện chụp ảnh lưu niệm cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo hãng tin CNN, sau khi mở đầu bài phát biểu bằng việc đề cập tới sở thích sưu tầm đồ sứ Trung Quốc của Tổng thống Mỹ đầu tiên George Washington, ông Tập đã nói về sự hợp tác giữa các lực lượng Trung Quốc và Mỹ chống Nhật Bản trong Thế chiến II, gọi đây là “tình hữu nghị được tôi luyện trong máu lửa”.

Ông Tập cũng nhắc lại chuyến thăm lịch sử của cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon tới Trung Quốc năm 1972. Cái bắt tay giữa ông Nixon và nhà lãnh đạo đầu tiên của Trung Quốc Mao Trạch Đông đánh dấu bước khởi đầu của quá trình bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.

“Giống như một dòng sông không bao giờ ngừng chảy, lịch sử không bao giờ đứng yên”, ông Tập tuyên bố trước khi kêu gọi hai nước hợp tác trong tương lai. “Cùng nhau, chúng ta hãy vun đắp những đóa hoa tươi thắm của tình hữu nghị Trung - Mỹ. Hãy cùng nhau viết nên một chương mới trong quan hệ hữu nghị song phương", Chủ tịch Trung Quốc cho hay.

Cuối bài phát biểu, ông Tập nhấn mạnh chương trình nghị sự “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” của Tổng thống Trump có thể song hành với mục tiêu “đại phục hưng dân tộc” của Trung Quốc.

Ông Tập cho biết: “Trung Quốc và Mỹ phải hành động với tư cách những cường quốc có trách nhiệm, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hai nước, bắt kịp xu thế của thời đại và tìm kiếm một phương thức mới để các nước lớn chung sống với nhau”.