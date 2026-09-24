Video: News24.com.au

Theo đài CNN, ông Tập cùng phu nhân bước xuống cầu thang máy bay ở căn cứ Andrews lúc 18h02 giờ miền đông nước Mỹ ngày 23/9 (6h02 giờ Việt Nam ngày 24/9). Vợ chồng ông Trump đã chào đón vợ chồng nhà lãnh đạo Trung Quốc trên tấm thảm đỏ dài khoảng 30m. Họ đã bắt tay và trò chuyện trong vài phút thông qua phiên dịch viên.

Đây là lần đầu tiên ông Tập đến thăm Washington kể từ năm 2015. Trước đó, vào tháng 5, ông Trump đã tới Trung Quốc để tham dự một loạt sự kiện cùng ông Tập.

Nghi thức đón tiếp của ông Trump dành cho ông Tập bao gồm việc bắn một loạt đại bác chào mừng, đội danh dự gồm 21 người, hai nhóm rước cờ mang quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc cùng sự tham gia của Ban nhạc Không quân Mỹ và màn bay biểu diễn của hai chiếc máy bay ném bom B-1.

Sau đó, ông Trump và ông Tập được đoàn xe tháp tùng đưa rời đi theo hai hướng riêng biệt để đến thủ đô Washington.

Theo hãng tin BBC, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1962 một tổng thống Mỹ đích thân đón tiếp một nhà lãnh đạo nước ngoài tại căn cứ Andrews. Giới quan sát nhận định lễ đón tiếp trọng thể này cho thấy tầm quan trọng mà ông Trump dành cho chuyến công du Mỹ 3 ngày của Chủ tịch Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa thông báo nước này và Trung Quốc đã nhất trí gia hạn thỏa thuận đình chiến thương mại, vốn dự kiến ​​hết hạn vào tháng 11 năm nay, cho đến ngày 10/1 năm sau.