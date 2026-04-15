Sáng 15/4, sau lễ đón cấp Nhà nước tại Đại lễ đường nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đề nghị miễn thị thực cho du khách theo đoàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân thăm Trung Quốc; nhiệt liệt chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm vừa được bầu giữ cương vị Chủ tịch nước.

Ông Tập Cận Bình bày tỏ trân trọng việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc đầu tiên sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội 14 và Việt Nam hoàn tất kiện toàn chức danh lãnh đạo Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN

Thông báo những điểm nhấn mới về lý luận và thực tiễn của Đại hội 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam khóa mới mong muốn cùng Ban lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc không ngừng vun đắp truyền thống hữu nghị, thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ngày càng phát triển.

Việt Nam luôn coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; ủng hộ các sáng kiến toàn cầu của Trung Quốc về phát triển, an ninh, văn minh và quản trị; nhất quán thực hiện chính sách “một Trung Quốc”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đánh giá cao chúc mừng những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới, mở ra kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Trung Quốc ủng hộ Việt Nam kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; khẳng định Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về tình hình mỗi nước, quan hệ hai Đảng, hai nước và những vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước thời gian qua.

Về phương hướng phát triển quan hệ, hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành bám sát mục tiêu tổng thể “6 hơn”, duy trì giao lưu cấp cao thường xuyên, phát huy hiệu quả vai trò định hướng quan trọng của kênh Đảng, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương, phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế đa phương, kiểm soát và giải quyết tốt hơn tồn tại, bất đồng.

Khởi động Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc

Tại hội đàm, hai lãnh đạo chính thức tuyên bố khởi động “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027”, nhất trí đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, quảng bá xúc tiến du lịch, hợp tác nâng cấp hạ tầng, dịch vụ du lịch, củng cố và giữ vững vị thế là thị trường khách du lịch lớn nhất của nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên nghiên cứu miễn thị thực cho du khách hai nước du lịch theo đoàn tại một số địa điểm nhất định trên cơ sở có đi có lại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tăng cường tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ở tầm cao mới, đẩy mạnh tiếp xúc cấp cao, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội/Nhân đại, Mặt trận Tổ quốc/Chính hiệp, tăng cường trao đổi lý luận, đào tạo cán bộ...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị hai bên xác lập tầm cao mới cho hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư và du lịch, hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước, tập trung nguồn lực nâng tầm kết nối hạ tầng chiến lược, ưu tiên cao nhất cho hợp tác đường sắt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại lễ đón. Ảnh: TTXVN

Hai nước cần chuyển mạnh từ giao thương đơn thuần sang liên kết kinh tế thực chất, gắn thương mại song phương với kết nối hạ tầng, kết nối logistics và kết nối thị trường, đề nghị Trung Quốc mở cửa tối đa cho hàng hóa của Việt Nam, nỗ lực thúc đẩy thương mại cân bằng, lành mạnh.

Việt Nam và Trung Quốc cũng cần đẩy mạnh đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển công nghiệp phụ trợ, hình thành chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất hoàn chỉnh tại Việt Nam; phối hợp xây dựng cơ chế hợp tác bảo đảm cung ứng năng lượng chiến lược; đẩy mạnh hợp tác về giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương...

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên làm sâu sắc hơn tin cậy chính trị và trao đổi chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị thực hiện tốt hợp tác kết nối giữa Sáng kiến “Vành đai và Con đường” với Khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai”; đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, thúc đẩy tích cực triển khai ba dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình hoan nghênh càng nhiều hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; đề nghị hai bên làm sâu sắc hợp tác trong các ngành nghề trọng điểm, tăng cường hợp tác chuỗi sản xuất và chuỗi cung ứng, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam đầu tư.

Trung Quốc và Việt Nam cần tăng cường kết nối chính sách khoa học công nghệ, triển khai giao lưu nhân văn phong phú và đa dạng; tích cực thực hiện các Sáng kiến phát triển, an ninh, văn minh và quản trị toàn cầu, cùng giữ gìn môi trường quốc tế ổn định, cởi mở và hợp tác.

Lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng bất đồng, thúc đẩy hợp tác phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Việt - Trung trên cơ sở luật pháp quốc tế; tuân thủ nghiêm túc đồng thuận giữa ASEAN với Trung Quốc trong việc thực hiện DOC và thúc đẩy sớm đạt được COC thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thực sự tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982.

Sau hội đàm, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng chứng kiến lễ ký kết các văn bản thỏa thuận hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Trưa cùng ngày, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã dự chiêu đãi chào mừng trọng thể cấp Nhà nước do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên chủ trì.

​Kết thúc tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly dự tiệc trà chia tay.

Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.