Trong khuôn khổ "Ngày hội lao động sáng tạo năm 2025", Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chiều nay tổ chức diễn đàn Thúc đẩy tiềm năng sáng tạo của người lao động tại Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định trải qua 96 năm xây dựng và trưởng thành, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn bó máu thịt với dân tộc, kiên cường trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động và có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: N.Hải

Theo ông, từ thực tiễn đấu tranh và lao động, công nhân Việt Nam đã hun đúc nên các giá trị quý báu: đoàn kết - kiên cường, sáng tạo - trách nhiệm, nghĩa tình - trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới, giai cấp công nhân tiếp tục tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, làm chủ công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh kinh tế.

Gắn bó chặt chẽ với sự phát triển của giai cấp công nhân, Công đoàn Việt Nam suốt 96 năm qua khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội đại diện duy nhất cho người lao động; kiên trì bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, viên chức, lao động.

Các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “75 nghìn sáng kiến - Vượt khó, phát triển”, “1 triệu sáng kiến - Quyết thắng đại dịch Covid-19” đã tạo ra hàng triệu giải pháp kỹ thuật, góp phần tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế - xã hội.

Công đoàn Việt Nam khẳng định vai trò là tổ chức chính trị - xã hội duy nhất đại diện cho người lao động. Ảnh: N.Hải

Ông Trần Cẩm Tú cũng lưu ý dù đã đạt nhiều thành quả, năng suất lao động của Việt Nam vẫn thấp so với khu vực; mô hình tăng trưởng còn phụ thuộc nhiều vào lao động phổ thông; nguồn nhân lực thiếu kỹ năng chuyên sâu, dễ bị thay thế trong bối cảnh tự động hóa. Do đó, Việt Nam cần có chiến lược phát triển con người mang tính đột phá, xem đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để đất nước phát triển nhanh, bền vững và có bản sắc.

Cũng tại diễn đàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến kêu gọi công nhân, người lao động cả nước thực hiện các nội dung: "Đã sáng tạo - hãy sáng tạo hơn nữa! Đã đổi mới - hãy đổi mới hơn nữa! Vượt qua chính bản thân mình. Không ngừng học tập, nâng cao kỹ năng số, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng mềm, tích cực tham gia phong trào Bình dân học vụ số, làm chủ công nghệ để trở thành những 'chiến sĩ tiên phong' trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo".

Sáng tạo là động lực từ giảng đường đến nhà máy

GS.TS Lê Trung Thành - Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội - cho rằng đổi mới sáng tạo phải trở thành trụ cột của giáo dục đại học. Ngoài quy định đã có trong Luật Giáo dục đại học, ông kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định hướng dẫn Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo hành lang pháp lý đầy đủ để các trường phát huy tiềm năng.

GS.TS Lê Trung Thành. Ảnh: N.Hải

Theo ông Thành, cần xây dựng văn hóa và không gian sáng tạo trong trường học, khai phóng nguồn lực trí tuệ của sinh viên Việt. Mô hình đào tạo nên kết hợp lý thuyết - tư duy - thực hành, vận hành hai chiều: từ nhu cầu thị trường vào giảng đường và từ giảng đường ra thực tiễn. Ông đề xuất cơ chế để nhà khoa học gắn bó trực tiếp với doanh nghiệp, đồng thời mời người giàu kinh nghiệm thực tiễn tham gia giảng dạy.

Tham dự diễn đàn còn có anh Nguyễn Đức Mạnh - nhân viên cải tiến của Tổng công ty CP Dệt May. Từ mong muốn rút ngắn thời gian, giảm thao tác thừa và hỗ trợ đồng nghiệp, anh đã thực hiện hơn 50 sáng kiến kỹ thuật trong 5 năm, nhiều giải pháp được nhân rộng, giúp doanh nghiệp tiết kiệm trên 1 tỷ đồng mỗi năm.

Tuy vậy, anh Mạnh chỉ ra rằng sáng tạo của người lao động còn gặp nhiều rào cản như thói quen làm việc cũ, tư duy “làm công ăn lương”, áp lực sản xuất cao và thiếu cơ hội thử nghiệm.

Anh Nguyễn Đức Mạnh. Ảnh: N.Hải

Anh đề xuất công đoàn và doanh nghiệp cần tạo môi trường khuyến khích sáng tạo, bố trí nguồn lực cho các ý tưởng, duy trì kênh tiếp nhận thường xuyên, khen thưởng kịp thời và xây dựng kho dữ liệu sáng kiến trên nền tảng số.

“Bất kỳ công nhân nào cũng có thể sáng tạo nếu được khơi gợi và truyền cảm hứng đúng cách. Sáng tạo không chỉ là kết quả, mà còn là hành trình dấn thân đầy ý nghĩa” - anh Mạnh bày tỏ.