Ông Trần Đức Thành được giao quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Thông tin từ MobiFone cho hay, ngày 31/12, Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, ông Trần Đức Thành được giao quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Đức Thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định đây là vinh dự lớn lao đi cùng trách nhiệm nặng nề trước Bộ Công an, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động MobiFone.

Trên cương vị mới, ông Trần Đức Thành cam kết tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành. Thứ hai, tái cấu trúc, tái cơ cấu thực chất hoạt động sản xuất – kinh doanh, lấy hiệu quả làm trung tâm. Thứ ba, xây dựng đội ngũ MobiFone đoàn kết, kỷ luật, khát vọng cống hiến, đáp ứng sứ mệnh mới của Tổng công ty.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Tổng công ty đã trao Quyết định và tri ân Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc và Thượng tá Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí từ ngày 1/1/2026.

Tháng 6/2025, Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre làm Chủ tịch MobiFone.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm sinh năm 1972, quê quán huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, là Kỹ sư Công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Hà Nội, Tiến sĩ Luật, Học viện An ninh nhân dân, Cao cấp lý luận chính trị.