Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định tuyển chọn vào lực lượng Công an và phong cấp bậc hàm cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt MobiFone. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho hay, ngày 19/10, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố các quyết định tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc tuyển chọn vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ đối với 8 lãnh đạo chủ chốt của MobiFone gồm: ông Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc; bà Nguyễn Thị Nhung, Thành viên Hội đồng thành viên; ông Nguyễn Thành Công, Thành viên Hội đồng thành viên; ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc; ông Thiềm Công Nguyên, Phó Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Tổng Giám đốc; ông Bùi Sơn Nam, Phó Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhấn mạnh, sau 8 tháng chuyển từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, trở thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ an ninh, quốc phòng, MobiFone bước đầu đã cho thấy những bước chuyển mình nhất định, từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, có đóng góp bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, nhất là việc cung cấp các giải pháp, sản phẩm công nghệ, chuyển đổi số.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt các nhân sự chủ chốt được tuyển chọn, phong cấp bậc hàm, Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone, khẳng định sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và nỗ lực xây dựng tập thể MobiFone vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Tô Mạnh Cường, Tổng Giám đốc MobiFone khẳng định sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch HĐTV MobiFone, khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên MobiFone trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra. Nhân dịp này, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm đã phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm với phương châm “Đột phá, thần tốc – Dốc sức hoàn thành” trong toàn Tổng Công ty, hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch MobiFone phát động phong trào thi đua trong Tổng Công ty. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Trước đó, ngày 28/2, Bộ Công an và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã tổ chức lễ bàn giao Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước về Bộ Công an.

Tại sự kiện này, lãnh đạo Bộ Công an cũng đề nghị MobiFone xây dựng chiến lược kinh doanh có tầm nhìn, quy hoạch một cách tổng thể, bài bản hơn, phát triển, phát huy thế mạnh, lợi thế sẵn có, tranh thủ, ứng dụng thành tựu tiên tiến trên thế giới để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Việc chuyển giao MobiFone về Bộ Công an khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển doanh nghiệp này nhằm góp phần phát triển công nghiệp an ninh, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số của ngành Công an theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng, việc MobiFone chuyển về Bộ Công an được xem là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái Chính phủ số, công dân số, xã hội số với sức mạnh của Đề án 06 đang là nền tảng quan trọng trong chuyển đổi số đất nước. Khi về Bộ Công an, MobiFone sẽ có thêm cơ hội phát triển hạ tầng đáp ứng yêu cầu của Chính phủ để phát triển hạ tầng số cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Sau khi Chính phủ đồng ý chuyển MobiFone về Bộ Công an, cơ bản thị trường viễn thông sẽ có 3 doanh nghiệp chủ đạo gồm Viettel trực thuộc Bộ Quốc phòng, VNPT thuộc Bộ Tài chính, còn MobiFone thuộc Bộ Công an.