Chiều 19/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Trần Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Phong được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Ngọc

Cũng trong chiều nay, ông Trần Phong được HĐND tỉnh Khánh Hòa bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Phong sinh năm 1974, quê xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị, có trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ kinh tế.

Trước khi được chỉ định làm Phó bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Phong từng giữ nhiều chức vụ như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; Bí thư Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình); Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới) nhiệm kỳ 2021 - 2026.