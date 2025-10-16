Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 thành viên, trong đó 14 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên. Ảnh: Thúy Hồng

Ông Trần Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó bí thư Tỉnh ủy gồm các ông: Lê Thành Đô, Mùa A Vảng và Hà Quang Trung.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Tiến Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15 cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Đại hội.

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên giao phó cho tập thể Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15”, ông Trần Tiến Dũng nói.

Ông Trần Tiến Dũng hứa sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh những khóa trước, quyết tâm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế; nỗ lực đổi mới tư duy; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo; dám đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng thời tập trung cụ thể hóa, quyết liệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, lấy “tinh thần Điện Biên Phủ” như một mệnh lệnh trong thời bình để phát triển...

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Luật.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ như: Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày 1/7/2025, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Trần Tiến Dũng tham gia Ban chấp hành Đảng bộ và giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025.