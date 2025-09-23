Ngày 23/9, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình xây dựng và phát triển của tỉnh sau khi hợp nhất Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Dự khai mạc đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đại tướng nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh cần nhận thức rõ bối cảnh, tiềm năng, lợi thế để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội.

Ông đánh giá dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quán triệt các đột phá chiến lược của Trung ương và cụ thể hóa bằng 3 khâu đột phá quan trọng. Đại tướng đề nghị ngay sau đại hội, Ban chấp hành mới cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch cụ thể, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả các nghị quyết được thông qua.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại đại hội

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý tỉnh Thái Nguyên cần quan tâm công tác quy hoạch, phát huy vai trò là trung tâm vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; phát triển nông nghiệp hữu cơ, công nghệ cao, giữ vững thương hiệu “Trà Thái Nguyên”...

Đồng thời, tỉnh cần kết hợp phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh, quốc phòng - an ninh, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền.

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh tỉnh mới hợp nhất, đang thực hiện đổi mới mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Với tinh thần trách nhiệm cao, công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ lưỡng, chu đáo, phát huy trí tuệ tập thể, tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của Trung ương, các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trí thức và nhân dân.

Các văn kiện trình đại hội là kết tinh ý chí chính trị, khát vọng đổi mới, thể hiện tầm nhìn và quyết tâm đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững. Công tác chuẩn bị nhân sự và tổ chức đại hội được Bộ Chính trị đánh giá cao, đồng ý cho Đảng bộ tỉnh tổ chức Đại hội sớm.

Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã nghe báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, xác nhận 443/446 đại biểu chính thức có mặt, đủ tư cách tham dự. Tất cả đại biểu đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ nhất trí 100%.

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo nhấn mạnh trong nhiệm kỳ qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức; công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới sát thực tiễn. Đặc biệt, sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời triển khai các chủ trương, chính sách phù hợp với thực tiễn địa phương, huy động tối đa nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về thu hút đầu tư, công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả quốc phòng - quân sự địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Đinh Quang Tuyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội

Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 65 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 người.

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng - ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định 3 người giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy: ông Nguyễn Đăng Bình - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Phạm Hoàng Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đinh Quang Tuyên - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.