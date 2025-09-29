Ngày 29/9, TAND TP Đà Nẵng tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án dùng bạo lực để thâu tóm quyền điều hành Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam.

Theo đó, bị cáo Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú TP Hải Phòng) - chủ mưu vụ án - bị tuyên phạt 8 năm tù; Phạm Văn Việt (SN 1985, trú Hà Nội) 7 năm tù; Nguyễn Phi Hùng (SN 1987, trú Đà Nẵng) 5 năm tù cùng về tội "Cố ý gây thương tích".

Trần Ngọc Anh (SN 1967, Hà Nội) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 12 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hình phạt bị cáo Anh phải chấp hành là 18 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2020, Công ty Pha Lê Quảng Nam được cấp phép khai thác cát tại xã Đại Sơn (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ, nay thuộc TP Đà Nẵng). Phạm Chiến Thắng khi đó là Chủ tịch HĐTV nắm 30% vốn góp.

Do kinh doanh khó khăn, Thắng âm thầm chuyển nhượng phần lớn vốn, chỉ giữ 7%. Tháng 4/2021, Công ty họp HĐTV, bầu ông Nguyễn Đạt H. làm chủ tịch thay Thắng.

Bị cáo Phạm Chiến Thắng (ngoài cùng bìa phải). Ảnh: T.T

Không chấp nhận mất quyền kiểm soát, đầu năm 2022, Thắng tập hợp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng… kéo vào mỏ cát, khai thác trái phép, tự ý tăng thiết bị, chiếm lợi nhuận và đe dọa các thành viên góp vốn. Cuối năm 2022, khi Công ty quyết định đóng mỏ, ông H. và gia đình liên tục nhận được tin nhắn đe dọa.

Ngày 2/7/2023, trong một cuộc họp HĐTV, Nguyễn Phi Hùng công khai đe dọa ông H. Sáng 7/7/2023, theo kế hoạch của Thắng, Phạm Văn Việt cùng đồng bọn phục kích trước nhà ông H. trên đường Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng), dùng dao chém khiến ông H. bị thương tích 50%.

Sau khi gây án, các đối tượng được bố trí phương tiện và tiền để bỏ trốn, buộc ông H. phải từ chức, Thắng giành lại ghế chủ tịch.

Tháng 11/2023, nhóm của Thắng tiếp tục tổ chức “đấu thầu” nội bộ trái pháp luật để thâu tóm quyền khai thác, dùng bạo lực buộc các thành viên khác rút lui, sắp xếp để Trần Ngọc Anh trúng thầu. Khi bị bắt truy nã, Trần Ngọc Anh còn bị phát hiện tàng trữ ma túy.

HĐXX nhận định đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo lên kế hoạch chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và an ninh trật tự địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe.