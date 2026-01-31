Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social đêm 30/1, Tổng thống Mỹ Trump nhận xét Bộ trưởng An ninh nội địa Noem đã làm một công việc rất tuyệt vời và lý do bà trở thành mục tiêu bị chỉ trích thời gian qua vì “bà ấy là một phụ nữ”.

Bà Kristi Noem tại Nhà Trắng, Mỹ đầu tháng 12/2025. Ảnh: Kristi Noem/Mạng xã hội X

“Những kẻ cực tả, nổi loạn, gây kích động và côn đồ đang nhắm đến bà Kristi Noem - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ – chỉ vì bà ấy là phụ nữ và đã làm một công việc tuyệt vời. Thảm họa biên giới mà tôi thừa hưởng đã được khắc phục. Những tội phạm bạo lực nhập cảnh vào đất nước chúng ta thông qua chính sách biên giới mở của người tiền nhiệm, giờ phần lớn đã biến mất hoặc bị truy đuổi gắt gao để trục xuất”, báo The Hill trích một phần bài đăng của ông Trump, ngầm ám chỉ chính sách biên giới của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo The Hill, việc nhiều quan chức Mỹ kêu gọi Bộ trưởng Noem từ chức có liên quan đến những phát biểu gây tranh cãi mà bà đưa ra khi gọi một số dân thường bị các đặc vụ chính phủ bắn chết gần đây là “khủng bố nội địa”.

“Alex Pretti (một điều dưỡng viên hồi sức ở thành phố Minneapolis) có vũ khí nóng trên người và hàng chục viên đạn. Đối tượng này muốn làm hại các sĩ quan an ninh và đã vung vẩy súng”, bà Noem nói trong cuộc họp báo hồi giữa tuần.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của các cơ quan truyền thông thì công dân Pretti có giấy phép sử dụng súng hợp lệ và không có bằng chứng nào cho thấy Pretti ở thời điểm bị các đặc vụ khống chế “đã vung vẩy súng”. Một số đoạn video ghi được cảnh các đặc vụ đã tước vũ khí khỏi thắt lưng của người này chỉ vài giây trước khi nổ súng.