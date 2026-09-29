Theo đài CNN, Tổng thống Trump cho biết ông cảm thấy "ngạc nhiên" khi nhà chức trách Anh đã cho phép 5 nghi phạm được bảo lãnh tại ngoại vào chiều 28/9.

Phát biểu trước các phóng viên tại Phòng Bầu dục, ông Trump tuyên bố các nghi phạm trên đáng lẽ không được thả và cho rằng hành động của họ "có thể" liên quan đến Iran. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng từ chối đi vào chi tiết và chỉ nói: "Tôi biết câu trả lời. Tôi có thể nói rất cụ thể, nhưng tôi thà không nói ra thì hơn".

Video: ABC News

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh giải thích việc thả các nghi phạm không đồng nghĩa với cuộc điều tra đã kết thúc. Cả 5 người này sẽ phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt về việc đi lại.

Các nghi phạm bị bắt giữ vào sáng sớm 27/9 gần căn cứ không quân RAF Fairford ở miền tây Anh, nơi các máy bay ném bom B-1 của Mỹ thường xuất kích để thực hiện nhiệm vụ nhắm vào Iran. Dù không công bố danh tính 5 nghi phạm nhưng cảnh sát chống khủng bố Anh tiết lộ tất cả họ đều là công dân nước này đến từ khu vực London, ở độ tuổi từ 23 - 25.

Hôm 28/9, ông Trump từng mô tả vụ bắt giữ các nghi phạm âm mưu tấn công căn cứ RAF Fairford là "tuyệt vời", đồng thời lưu ý Mỹ cùng Anh đã theo dõi những người này trong "một thời gian dài".

Theo Laurence Taylor, một quan chức cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát chống khủng bố Anh, nhà chức trách đang xem xét vụ việc từ mọi khía cạnh có thể, "bao gồm cả khả năng vụ việc do các lực lượng ủy nhiệm hoặc các cá nhân thực hiện thay mặt cho một quốc gia nước ngoài, dù họ có biết hay không".

Thủ tướng Anh Andy Burnham đã chủ trì cuộc họp của ủy ban chuyên xử lý các tình huống khẩn cấp quốc gia COBRA vào cuối ngày 28/9. Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood thông báo tính đến chiều cùng ngày, "hiện trường đã an toàn". Cảnh sát vẫn duy trì vành đai phong tỏa xung quanh 3 chiếc xe được tìm thấy tại hiện trường.

Khoảng 85 hộ gia đình từng được sơ tán khỏi khu vực này hôm 27/9 đã được cảnh sát thông báo vào tối 28/9 rằng họ có thể trở về nhà.

Giới chức Anh chưa tiết lộ những gì được tìm thấy bên trong 3 chiếc xe tải màu trắng mà các nghi phạm đã sử dụng. Các hình ảnh ghi từ trên không hôm 27/9 cho thấy một robot xử lý bom đang di chuyển giữa các xe tải trong khu vực rừng cây gần căn cứ. Cửa sau của 2 chiếc xe tải đang mở và có thể thấy những vật thể lớn màu đen nằm rải rác trên mặt đất gần đó.

Các phóng viên có mặt gần hiện trường kể họ sau đó đã nghe thấy âm thanh giống như 2 vụ kích nổ có kiểm soát phát ra từ hướng ngôi làng nơi tìm thấy các xe tải.

Iran đã phủ nhận liên quan đến vụ việc. Đại sứ quán Iran tại London đã đưa ra tuyên bố “kịch liệt lên án những đồn đoán vô căn cứ và ác ý gần đây do một số cá nhân và cơ quan truyền thông Anh đăng tải, nhằm liên kết Tehran với vụ bắt giữ 5 nghi phạm ở khu vực lân cận căn cứ RAF Fairford”.

Chính quyền Tehran hiện vẫn chưa lên tiếng về những phát biểu của ông Trump. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Anh đã từ chối yêu cầu bình luận về tuyên bố của người đứng đầu Mỹ.