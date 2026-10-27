Tổng thống Trump đã đặt nghi vấn về việc kiểm phiếu sau khi ông Lula da Silva đánh bại thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro trong cuộc bầu cử sít sao ở Brazil.

Theo RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10 đã lên tiếng về kết quả bầu cử tổng thống ở Brazil, nơi ông Lula da Silva đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vòng hai trước thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro.

"Đối với tôi, cuộc bầu cử ở Brazil trông rất tệ. Tôi không đứng về phía ai, nhưng thành thật mà nói, cuộc bầu cử này trông giống như một cuộc bầu cử gian lận khác", ông Trump cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu ông có định "làm điều gì đó" liên quan đến kết quả hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi không điều hành Brazil. Tôi điều hành nước Mỹ. Tôi có thiện cảm với ông Lula. Chúng tôi có quan hệ rất tốt. Tôi chỉ cho rằng cuộc bầu cử này tạo ra hình ảnh rất xấu, từ quá trình bầu cử cho đến cách kiểm phiếu".

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức, ông Lula nhận được 51,79% số phiếu trong cuộc bầu cử ngày 25/10, trong khi đối thủ cánh hữu của ông là thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro giành được 48,21%.

Chiến thắng của ông Lula được công bố sau một ngày bỏ phiếu hỗn loạn, khi thời gian bỏ phiếu được kéo dài thêm 2 giờ theo quyết định vào phút chót của Thẩm phán Tòa án Tối cao Cristiano Zanin. Ông Bolsonaro yêu cầu hủy kết quả bầu cử, cho rằng quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu là chưa từng có tiền lệ, dù cả hai ứng viên đều đã đề nghị gia hạn vì những lý do khác nhau.

Đối với Tổng thống Lula, người sẽ bước sang tuổi 81 vào ngày 27/10, chiến thắng này là chương cuối đầy ấn tượng trong sự nghiệp chính trị lẫy lừng, bắt đầu khi ông nổi lên với vai trò lãnh đạo công đoàn tại các vùng ngoại ô công nghiệp của Sao Paulo vào cuối thập niên 1970.