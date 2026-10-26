Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Cristiano Zanin hôm 25/10 đã ra phán quyết khẩn cấp, gia hạn thời gian bỏ phiếu trên toàn quốc thêm 2 tiếng, đến 19h theo giờ địa phương.

Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva (trái) và Thượng nghị sĩ bảo thủ Flávio Bolsonaro. Ảnh: Agência Brasil/novoeste.com

Theo các hãng tin Anadolu và BBC, quyết định gia hạn được đưa ra sau khi thẩm phán nhận được các đơn kiến nghị khẩn cấp riêng biệt từ cả hai ứng viên tổng thống là Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva và Thượng nghị sĩ bảo thủ Flávio Bolsonaro.

Các cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ hai ứng viên trong cuộc bầu cử vòng 2 đang bám đuổi sít sao, nằm trong phạm vi sai số thống kê.

Ban đầu, ông Lula đề nghị Tòa án Bầu cử cấp cao và Tòa án Tối cao gia hạn thời gian bỏ phiếu tại những địa bàn đô thị trọng điểm được xem là thành trì ủng hộ ông, trong đó có Salvador, thủ phủ bang Bahia với gần 2 triệu cử tri đăng ký và São Paulo, nơi có hơn 9 triệu cử tri.

Trong một phát biểu công khai, ông Lula kêu gọi cử tri không rời khỏi hàng đợi tại các điểm bỏ phiếu: “Điều chúng tôi mong muốn là một cuộc bầu cử diễn ra trung thực và mọi người đều có quyền bỏ phiếu. Hãy chờ đợi và bỏ phiếu bởi nền dân chủ phải chiến thắng”.

Thách thức pháp lý xuất phát từ tình trạng ách tắc giao thông nghiêm trọng tại Salvador, nơi chính quyền thành phố cho biết ít nhất 75 xe buýt công cộng bị ngăn không cho rời bến.

Ngay sau khi ông Lula nộp đơn kiến nghị, Đảng Tự do (PL) của ông Bolsonaro cũng gửi yêu cầu tương tự, đề nghị cơ quan bầu cử kéo dài thời gian mở cửa các điểm bỏ phiếu đến 19h tại 17 đô thị thuộc các bang São Paulo, Paraná và Santa Catarina, nơi mưa lớn như trút nước và tình trạng ngập lụt gây trở ngại nghiêm trọng cho cử tri.

Thẩm phán Tòa án Tối cao Liên bang Brazil Cristiano Zanin đã hợp nhất các yêu cầu này và chấp thuận gia hạn thời gian bỏ phiếu trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm điều kiện bỏ phiếu đồng nhất trên cả nước.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống vòng hai tại Brazil được dự báo sẽ tạo ra những tác động đáng kể đối với khu vực Mỹ Latinh, nơi các cuộc bầu cử gần đây cho thấy xu hướng chuyển dịch chính trị theo hướng bảo thủ.

Trả lời phóng viên tại Washington hôm 25/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang “theo dõi sát sao” những diễn biến trong ngày bầu cử tại Brazil, nhưng không công khai bày tỏ ủng hộ ứng viên nào.