Đại sứ Brazil tại Mỹ Maria Luiza Ribeiro Viotti. Ảnh: Sipa

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận với hãng tin Anadolu ngày 5/8 rằng động thái trên là nhằm đáp trả việc Brazil từ chối cấp visa cho hai nhà ngoại giao Mỹ và trì hoãn phê chuẩn ứng cử viên đại sứ của Washington tại Brazil.

"Đây là hành động đáp trả. Nếu đại sứ rời khỏi Mỹ, bà sẽ phải nộp đơn xin visa mới. Chúng tôi đã liên tục trao đổi với chính phủ Brazil trong nhiều tuần và tạo mọi cơ hội để phía Brazil có hành động phù hợp, nhưng họ liên tục trì hoãn và né tránh vấn đề", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm.

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết việc thu hồi visa chưa đồng nghĩa với việc tuyên bố Đại sứ Brazil là người không được Washington chấp thuận. Người này tuyên bố Washington có thể áp dụng các biện pháp đáp trả mạnh hơn nếu Brazil tiếp tục trì hoãn phê chuẩn ứng viên đại sứ Mỹ.

Người phát ngôn nhấn mạnh: "Tổng thống Donald Trump có quyền quyết định ai sẽ đại diện cho người dân và lợi ích của nước Mỹ trên toàn thế giới... Chúng tôi phản đối mọi nỗ lực của các quốc gia khác nhằm can thiệp vào các quy trình nội bộ của Mỹ".

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước bùng lên sau khi Brazil hồi tháng trước từ chối cấp visa cho Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách dân chủ, nhân quyền và lao động Riley Barnes cùng Phó Trợ lý Ngoại trưởng Samuel Samson, với lý do lo ngại hai quan chức này có thể can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống của Brazil dự kiến diễn ra vào tháng 10. Washington bác bỏ cáo buộc này.

Giới chức Brazil chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước động thái mới của Mỹ.