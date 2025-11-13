Tờ Thời báo Israel dẫn nội dung bức thư của Tổng thống Mỹ gửi cho nhà lãnh đạo Israel viết rằng, bản thân ông Trump “hoàn toàn tôn trọng tính độc lập của hệ thống tư pháp Israel” nhưng vụ án chống lại Thủ tướng Benjamin Netanyahu là cuộc truy tố phi lý và mang tính chính trị.

Thủ tướng Israel Netanyahu (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Một phần bức thư viết: “Ông Isaac, chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ tuyệt vời, điều mà tôi thấy biết ơn và vinh dự, và chúng ta đã đồng ý ngay khi tôi nhậm chức hồi tháng 1 rằng trọng tâm phải được đặt vào việc đưa các con tin trở về nhà và hoàn thành thỏa thuận hòa bình. Giờ đây, chúng ta đã đạt được những thành công chưa từng có cũng như đặt Phong trào Hamas trong tầm kiểm soát, đã đến lúc để Bibi (tên thân mật của Thủ tướng Netanyahu) thống nhất Israel với việc ân xá cho ông ấy, cũng như kết thúc cuộc chiến pháp lý đó một lần và mãi mãi”.

Văn phòng Tổng thống Israel trong một thông cáo cùng ngày khẳng định, bất kỳ ai muốn Tổng thống Herzog cân nhắc ân xá đều phải nộp đơn yêu cầu theo những thủ tục đã được thiết lập.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X đêm 12/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi lời cảm ơn đến ông Trump. “Xin cảm ơn Tổng thống Trump về sự ủng hộ phi thường của ông. Như thường lệ, ông luôn đi thẳng vào vấn đề và nói đúng như sự thật. Tôi mong tiếp tục mối quan hệ đối tác của chúng ta, để củng cố an ninh và mở rộng hòa bình”.

Theo Thời báo Israel, Thủ tướng Netanyahu đã bị truy tố từ năm 2019 với những cáo buộc như hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc.