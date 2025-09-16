Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/9 đã có cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Tại đây, ông Netanyahu cảnh báo sẽ tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào các lãnh đạo Hamas dù họ ở bất cứ nơi nào.

"Cuộc không kích tại Qatar tuần trước không phải là một thất bại, bởi nó đã truyền tải một thông điệp rõ ràng. Các người có thể chạy, có thể trốn nhưng chúng tôi vẫn sẽ tìm ra", ông Netanyahu nhấn mạnh.

Cũng theo Thủ tướng Israel, quyết định tấn công ban lãnh đạo Hamas ở Doha hoàn toàn là quyết định của chính Tel Aviv. "Chúng tôi nhận toàn bộ trách nhiệm, đó là một chiến dịch độc lập", ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@netanyahu

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Rubio cho rằng, cộng đồng quốc tế nên tạm gác những bất đồng về hành động của Israel và tập trung vào những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Kết quả lý tưởng nhất là Hamas buông vũ khí, nhưng nếu không thể có một giải pháp ngoại giao, chúng ta sẽ phải làm tới cùng. Hamas không thể tiếp tục tồn tại như một lực lượng đe dọa an ninh của Israel và khu vực", ông Rubio nói.

Cùng ngày 15/9, một hội nghị giữa gần 60 quốc gia Ả rập và Hồi giáo đã được tổ chức ở Qatar nhằm thể hiện sự phản đối với cuộc không kích của Israel.

"Tất cả các quốc gia cần áp dụng những biện pháp hợp pháp và thực chất để ngăn Israel tiếp tục hành động chống lại người Palestine. Chúng ta có thể xem xét lại quan hệ ngoại giao và kinh tế với nước này cũng như đưa ra các hành động pháp lý chống lại Tel Aviv", tuyên bố chung của hội nghị nêu rõ.

Bên cạnh đó, các quốc gia tham gia hội nghị kêu gọi "phối hợp nhằm đình chỉ tư cách thành viên của Israel tại Liên Hợp Quốc".