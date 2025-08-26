Phát biểu trong lúc đặt bút ký sắc lệnh thành lập đơn vị Vệ binh quốc gia đặc biệt ở Nhà Trắng hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, động thái này nhằm “dập tắt các cuộc bạo loạn dân sự và đảm bảo an toàn công cộng bất cứ khi nào cần thiết”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/8. Ảnh: Nhà Trắng

Khi các phóng viên đặt câu hỏi về việc liệu ông có triển khai binh sĩ liên bang tới thành phố Chicago ở bang Illinois hay không, Tổng thống Mỹ đã né tránh trả lời trực tiếp và nói ông hiện chưa nhận được yêu cầu điều động binh sĩ từ các quan chức địa phương. “Bang Illinois có lẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Tôi nghĩ, cho đến khi nhận được yêu cầu từ thống đốc nơi đó thì tôi sẽ không làm gì cả”, ông Trump cho hay.

Theo đài NPR, phát biểu trên của Tổng thống Mỹ hoàn toàn khác với những gì ông từng tuyên bố hồi tuần trước khi để ngỏ khả năng sẽ điều động vệ binh tới Chicago để chống tội phạm. Khi trả lời phỏng vấn giới truyền thông sau đó cùng ngày, các chính trị gia ở bang Illinois và thành phố Chicago đã lên án Tổng thống Trump.

“Không có tình huống khẩn cấp nào ở Chicago mà cần tới sự can thiệp của binh sĩ được trang bị vũ khí. Không có một sự nổi loạn nào ở đây. Ông Donald Trump muốn sử dụng quân đội để chiếm lĩnh một thành phố Mỹ”, Thống đốc Illinois JB Pritzker nói với NBC News.

Trong khi đó, Thị trưởng Chicago Brandon Johnson quả quyết, việc điều động binh sĩ tới thành phố này là không cần thiết. “Đó không phải vai trò của quân đội. Những người đàn ông và phụ nữ dũng cảm phụng sự cho đất nước chúng ta, chứ không phải để chiếm lĩnh các thành phố Mỹ”, ông Johnson nói.