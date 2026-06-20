Chuyên cơ Không lực Một mới. Ảnh: USAF

Theo báo Guardian, chuyên cơ Không lực Một mới được trình làng một ngày sau khi các quan chức Nhà Trắng nói lời tạm biệt với một trong hai chiếc Boeing 747 được sử dụng để chuyên chở các tổng thống Mỹ trong hơn 30 năm qua.

Chiếc máy bay mới được sơn màu đỏ, trắng, xanh đậm và vàng nổi bật là món quà do Tiểu vương Qatar tặng Tổng thống Trump. Việc này từng gây ra những phản đối chính trị dữ dội vì chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD đã vượt quá giới hạn quà tặng.

Ông Trump đã bác bỏ những lời chỉ trích và nói rằng sẽ là “ngu ngốc” nếu từ chối lời đề nghị. Khi đó, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell tuyên bố: “Bộ trưởng quốc phòng Mỹ đã nhận một chiếc Boeing 747 từ Qatar theo đúng tất cả các quy tắc và quy định của liên bang”.

Chi phí chuyển đổi chiếc Boeing 747 của Qatar ước tính là 1 tỷ USD và nó được thiết kế để phục vụ như máy bay “cầu nối” cho đến khi 2 chiếc Boeing dành riêng cho tổng thống Mỹ được bàn giao vào năm 2027 và năm 2028. Chi phí của hai chuyên cơ được đặt chế tạo riêng này đã tăng vọt từ 3,7 tỷ USD lên 5 tỷ USD.

Tại buổi lễ ra mắt, ông Trump đã cảm ơn Tiểu vương Qatar và cho biết chiếc chuyên cơ Không lực Một mới là chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới. Người đứng đầu nước Mỹ lập luận máy bay phản lực mới là cần thiết để theo kịp những phi cơ hiện đại hơn đang được các nhà lãnh đạo nước ngoài sử dụng.

Chiếc máy bay mới, với màu sắc tương tự như máy bay riêng của ông Trump, được đưa tới 2 tuần trước chuyến bay đội hình dự kiến trên bầu trời thủ đô Washington vào ngày 4/7 để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ. Ông Trump nói với đám đông tại căn cứ Andrews rằng máy bay mới sẽ dẫn đầu "cuộc bay biểu diễn lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Hai chiếc Boeing 747 cũ trong đội máy bay của tổng thống Mỹ được đưa vào sử dụng năm 1990, dưới thời tổng thống George HW Bush. Đầu năm nay, một trong 2 máy bay này đã buộc phải quay trở lại Washington trong chuyến đi đến Davos, Thụy Sĩ do sự cố kỹ thuật.