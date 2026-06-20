UAV Ukraine tấn công các mục tiêu của Nga. Video: Kyiv Independent

Tờ Kyiv Independent đưa tin chỉ huy USF Robert Brovdi đã đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lữ đoàn 414 thuộc USF tấn công cơ sở năng lượng trên. Ông Brovdi cho biết thêm radar phòng không và một đầu máy xe lửa trên bán đảo Crưm cũng là mục tiêu tấn công của máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong suốt cả ngày.

Kênh truyền thông Wind Telegram cho biết sau vụ tấn công trên, nhiều vụ nổ khác cũng vang lên. Một đám cháy đã bùng lên từ khu vực nhà máy nhiệt điện Tavriiska ở thành phố Simferopol giữa lúc Nga kích hoạt hệ thống phòng không.

Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về vụ tấn công mới nhất.

Crưm đã trở thành mục tiêu chính trong chiến dịch "tấn công tầm trung" của quân Ukraine. Các lực lượng Kiev thường sử dụng UAV tầm trung để tấn công các mục tiêu thuộc Nga nằm sau tiền tuyến từ 25 - 200km.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedoov ngày 17/6 phát biểu rằng chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine đang biến bán đảo Crưm "thành một hòn đảo" khi quân đội nước này cố gắng cô lập Crưm khỏi phần còn lại của Nga bằng các cuộc tập kích vào chuỗi cung ứng.

Nga kiểm soát thêm 5 khu dân cư ở Donetsk

Binh sĩ Nga nã pháo về phía đối phương. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/6 thống kê trong tuần qua, khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thêm 5 khu dân cư ở Donetsk, gồm cả Yurkovka.

Ngoài ra, Cụm tác chiến trung tâm của Nga đã thâu tóm kiểm soát 2 khu dân cư Novy Donbass và Kutuzovka ở Donetsk, gây ra hơn 2.040 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy 18 xe bọc thép chiến đấu của đối phương trong khu vực trách nhiệm của mình.

Trong khi đó, Cụm tác chiến phía nam đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và giành quyền kiểm soát các khu dân cư Artyoma và Rai-Aleksandrovka, Yurkovka ở Donetsk.