Ông Trump. Ảnh: EPA

Theo ABC News, người đứng đầu nước Mỹ đã hỏi đám đông: "Có ai từng có 2 tuần tuyệt vời hơn thế không?". Ông Trump một lần nữa nhấn mạnh, cuộc tấn công của Mỹ đã "xóa sổ hoàn toàn" các cơ sở hạt nhân của Iran, bác bỏ những hoài nghi về hiệu quả của các cuộc tấn công.

Dự kiến, các phi công lái máy bay chiến đấu B-2 hôm nay (4/7) sẽ tới thăm Nhà Trắng nhân ngày Quốc khánh Mỹ.

Ông Trump cũng kể lại các cuộc trao đổi với Iran, dẫn đến cuộc phản công của Tehran vào căn cứ không quân của Mỹ ở Qatar. "Họ gọi cho tôi để nói rằng phải bắn vào căn cứ của chúng ta. Đó là Iran. Rất tôn trọng. Điều đó có nghĩa Iran tôn trọng Mỹ vì chúng ta đã thả 14 quả bom. Họ nói: 'Chúng tôi sẽ bắn 14 phát vào Mỹ'. Tôi đáp: 'Cứ làm đi, tôi hiểu mà'", ông Trump nói và giải thích rằng căn cứ Mỹ đã được dọn sạch trước cuộc phản kích của Iran.

Đề cập tới việc Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật "to lớn đẹp đẽ", ông Trump cho hay: "Không có món quà sinh nhật nào tuyệt vời hơn cho nước Mỹ ngoài chiến thắng phi thường chúng ta đạt được chỉ vài giờ trước, khi Quốc hội thông qua dự luật to lớn và đẹp đẽ để làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại... Dự luật này bao gồm khoản cắt giảm thuế lớn nhất, khoản cắt giảm chi tiêu lớn nhất và khoản đầu tư an ninh biên giới lớn nhất trong lịch sử Mỹ".