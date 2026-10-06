Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm xuống mức thấp kỷ lục khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở nước này đang cận kề.

Theo một cuộc thăm dò mới công bố ngày 5/10 của Ipsos, tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Trump hiện ở mức thấp kỷ lục là 32%. Kết quả khảo sát dư luận cũng ghi nhận việc tổng thống thứ 47 của Mỹ mất đi sự ủng hộ từ các cử tri độc lập và cử tri gốc Latinh, những người từng đứng về phía ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ở Vandalia, bang Ohio ngày 3/10. Ảnh: New York Times

Giới quan sát nhận định sự sụt giảm này có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho đảng Cộng hòa của ông Trump vào thời điểm một tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, sự kiện sẽ quyết định đảng nào nắm quyền kiểm soát quốc hội.

Theo báo Guardian, trước khi lên máy bay đến bang Nebraska hôm 5/10, ông Trump đã gạt bỏ các câu hỏi về tỷ lệ ủng hộ mình. "Tôi vẫn đang làm rất tốt”, ông Trump nói với một phóng viên đã đặt câu hỏi về việc các cuộc thăm dò gần đây cho thấy lãnh đạo Nhà Trắng mất đi sự ủng hộ từ cử tri gốc Latinh, trước khi quay sang chỉ trích đài CNN và giới truyền thông.

Theo một cuộc khảo sát dư luận riêng rẽ do NBC News/Telemundo công bố ngày 4/10, 59% cử tri gốc Latinh mong muốn Quốc hội Mỹ do đảng Dân chủ kiểm soát. Con số này cao gấp đôi so với tỷ lệ ủng hộ đảng này 2 năm trước. Cũng theo cuộc thăm dò này, chỉ 24% người Mỹ gốc Tây Ban Nha tán thành cách điều hành đất nước của Tổng thống Trump.

Ông Trump đã dành vài ngày qua để vận động tranh cử trên khắp toàn quốc cho các ứng viên của đảng Cộng hòa, bất chấp việc ngay cả các bang bảo thủ cũng bắt đầu cho thấy dấu hiệu sụt giảm sự ủng hộ. Một số thành viên đảng Cộng hòa cũng bắt đầu giữ khoảng cách với tổng thống vì các vấn đề như nhập cư, trong nỗ lực duy trì sự ủng hộ tại địa phương.

Trong bối cảnh người dân Mỹ ngày càng bất mãn với tình hình kinh tế, cuộc xung đột với Iran và các vấn đề then chốt khác mà họ quy trách nhiệm cho chính quyền, tác động của những tâm lý tiêu cực này có thể lan rộng và gây ảnh hưởng lớn đến khả năng thắng cử của đảng Cộng hòa trong các cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện, Thượng viện và bầu cử cấp bang vào tháng 11 tới.

Tại một cuộc mít tinh ở Vandalia, bang Ohio vào tối 3/10, Tổng thống Trump phát biểu: “Tôi thực sự quyết tâm giành chiến thắng. Chúng tôi muốn thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".