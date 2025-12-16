Sáng kiến mới của chính quyền ông Donald Trump mang tên U.S. Tech Force, gồm khoảng 1.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ sẽ tham gia phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) và các dự án công nghệ trên toàn bộ bộ máy liên bang.

Theo thông tin đăng tải trên trang web chính thức của Chính phủ Mỹ, các thành viên U.S. Tech Force sẽ tham gia chương trình làm việc kéo dài hai năm, trực tiếp phối hợp với các nhóm báo cáo thẳng cho lãnh đạo các cơ quan liên bang, đồng thời hợp tác với những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực tư nhân.

Sáng kiến tìm kiếm các ứng viên có chuyên môn về kỹ thuật phần mềm, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, phân tích dữ liệu hoặc quản lý dự án công nghệ. Ứng viên cần có khả năng giải quyết vấn đề tốt và đam mê phục vụ lợi ích công.

Một điểm đặc biệt là ứng viên không bắt buộc phải có bằng cấp mà chỉ cần chứng minh năng lực thông qua kinh nghiệm làm việc, các dự án đã thực hiện hoặc chứng chỉ chuyên môn. Chương trình cũng không yêu cầu số năm kinh nghiệm cố định.

Người nộp đơn cần đáp ứng các tiêu chí tối thiểu được nêu trong từng thông báo tuyển dụng cụ thể. Yếu tố quan trọng nhất là khả năng trong việc giải quyết những thách thức công nghệ then chốt của chính phủ.



Chính phủ Mỹ chiêu mộ khoảng 1.000 kỹ sư và chuyên gia công nghệ cho sáng kiến U.S. Tech Force. Ảnh chụp màn hình.

Danh sách đối tác tư nhân của chương trình bao gồm nhiều “ông lớn” công nghệ như Amazon Web Services, Apple, Google Public Sector, Dell Technologies, Microsoft, Nvidia, OpenAI, Oracle, Palantir và Salesforce, cùng hàng loạt công ty khác. Những doanh nghiệp này cam kết hỗ trợ chuyên môn, công nghệ và tạo cầu nối giữa khu vực công và tư trong quá trình triển khai các dự án AI.

Việc thành lập U.S. Tech Force cho thấy chính quyền ông Trump đang đẩy mạnh ưu tiên xây dựng hạ tầng AI quốc gia, trong bối cảnh Mỹ cạnh tranh ngày càng quyết liệt với Trung Quốc để giành vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ngành được xem là động lực tăng trưởng chiến lược của thập kỷ tới.

Sáng kiến này được công bố chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp nhằm xây dựng khung chính sách AI cấp quốc gia. Đây là vấn đề được các tập đoàn công nghệ lớn ủng hộ, trong bối cảnh họ phản đối việc các bang riêng lẻ ban hành những quy định khác nhau có thể làm phân mảnh thị trường AI tại Mỹ.

Sau khi hoàn thành hai nhiệm kỳ trong U.S. Tech Force, các thành viên có thể tìm kiếm việc làm toàn thời gian tại các công ty đối tác, những đơn vị đã cam kết xem xét tuyển dụng các cựu thành viên của chương trình. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp tư nhân cũng có thể đề cử nhân sự của mình tham gia làm việc trong khu vực chính phủ theo mô hình luân chuyển.

Mức lương hàng năm dành cho các kỹ sư và chuyên gia tham gia lực lượng này được ước tính trong khoảng 150.000-200.000 USD, kèm theo các chế độ phúc lợi.

“Chúng tôi đang tái cấu trúc lực lượng lao động để bảo đảm có đủ nhân tài, giải quyết trúng vấn đề”, ông Scott Kupor, Giám đốc Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ, nói với CNBC trong chương trình Squawk Box.

Theo mô tả chính thức, đội ngũ kỹ sư của U.S. Tech Force sẽ tập trung vào các dự án công nghệ có tác động lớn, bao gồm triển khai AI, phát triển ứng dụng, hiện đại hóa dữ liệu và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ số trên toàn hệ thống các cơ quan liên bang.

(Theo CNBC, US Tech Force)