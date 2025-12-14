Theo trang tin China Star Markets, bộ phận mô hình nền tảng AI mới được thành lập trực thuộc 2012 Laboratories, đơn vị nghiên cứu và phát triển chiến lược của Huawei.

Ngay sau khi thành lập, bộ phận này đã bắt đầu chiến dịch tuyển dụng rầm rộ. Trong một thông báo vào cuối tháng 10, "gã khổng lồ" viễn thông có trụ sở tại Thâm Quyến tuyên bố đang xây dựng một đội ngũ AI đẳng cấp thế giới bằng cách thu hút nhân tài từ khắp toàn cầu.

Ông Richard Yu Chengdong, người đứng đầu nhóm kinh doanh tiêu dùng của Huawei và mới được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Đánh giá đầu tư (phụ trách chiến lược AI), đã chia sẻ lại thông báo này trên mạng xã hội. Ông kêu gọi các tài năng trẻ gia nhập Huawei để cùng nhau "tạo ra AI mạnh nhất thế giới".

Động thái mới nhất của Huawei diễn ra trong bối cảnh các công ty công nghệ lớn và startup tại Trung Quốc đang cạnh tranh gay gắt để phát triển các mô hình AI có khả năng đối đầu với các đối thủ phương Tây như OpenAI, đồng thời tìm cách thương mại hóa công nghệ của họ.

Để dồn lực cho mục tiêu này, Huawei đã thực hiện nhiều thay đổi nhân sự cấp cao. Tháng trước, ông Zhou Yuefeng, cựu giám đốc dòng sản phẩm lưu trữ dữ liệu, được bổ nhiệm làm CEO của nhóm kinh doanh điện toán đám mây Huawei, trong khi cựu CEO Zhang Pingan chuyển sang giữ chức chủ tịch đơn vị này. Trước đó vào tháng 8, Huawei cũng đã tái cơ cấu mạnh mẽ bộ phận điện toán đám mây, sáp nhập nhiều phòng ban chủ chốt để ưu tiên cho các mảng kinh doanh liên quan đến AI.

Là một công ty đang chịu các lệnh trừng phạt từ Mỹ, Huawei đang nỗ lực gấp đôi để cung cấp cả phần cứng và phần mềm AI nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt trong nước. Trong bối cảnh Washington siết chặt quyền tiếp cận của Trung Quốc với các dòng chip tiên tiến, đặc biệt là từ Nvidia, Huawei đang tập trung phát triển các giải pháp thay thế "cây nhà lá vườn".

Nhà sáng lập Nhậm Chính Phi khẳng định Huawei sẽ tập trung vào các ứng dụng AI giải quyết vấn đề thực tiễn. Trong một bài phát biểu vào tháng trước, ông nhấn mạnh: "Nghiên cứu của công ty chúng tôi sẽ tập trung vào 3 đến 5 năm tới, đặc biệt là ứng dụng các mô hình AI, dữ liệu lớn và sức mạnh tính toán khổng lồ trong các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ".