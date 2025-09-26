Chiều 26/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó bí thư Tỉnh ủy cùng Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh. Ảnh: Đ.P

Theo đó, 15 nhân sự được bầu vào Ban thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao.

Trong đó, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 55/55 đại biểu tán thành, đạt tỷ lệ 100%.

Ngoài ra, 3 Phó bí thư Tỉnh ủy gồm: bà Trịnh Thị Minh Thanh (Phó bí thư thường trực) - Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 16, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tuyệt đối.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 nhân sự vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh khóa 16.

Ông Vũ Đại Thắng (sinh năm 1975, quê Hà Nội) là thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học Waseda, Nhật Bản), từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2010-2015. Tháng 3/2018, ông Thắng được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 8/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Tháng 10/2024, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc của Bí thư Quảng Ninh tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 Sáng 26/9, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trình bày diễn văn tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Hoàng Văn Nghiệm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.