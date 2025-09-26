Ông Vũ Văn Đằng là nhân vật trong bài viết: “Xót xa cảnh cụ bà ăn mì gói từng bữa để dành tiền cứu chồng bị bệnh tim”.

Đại diện Báo VietNamNet trao 26.322.736 đồng bạn đọc giúp đỡ ông Vũ Văn Đằng.

Tháng 6/2025, ông Đằng được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu trong tình trạng khó thở. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ông bị tắc mạch máu nuôi tim, cần đặt máy thở, đặt stent và lọc máu liên tục.

Đây là những phương pháp điều trị tốn kém, chưa kể chi phí thuốc men. Viện phí dự kiến lên tới 100 triệu đồng, con số quá lớn đối với gia đình ông.

Trước đây, ông Đằng chạy xe ôm, còn bà Võ Thị Thanh Hằng (SN 1966, vợ ông) làm tạp vụ. Các con đã có gia đình riêng, hoàn cảnh cũng khó khăn nên không giúp đỡ được nhiều. Vợ chồng ông sống nương tựa vào nhau trong căn phòng trọ chật hẹp.

Khi nhập viện, bác sĩ tiên lượng ông Đằng chỉ còn 10% cơ hội sống sót. Tuy nhiên, ca phẫu thuật với số tiền lớn như vậy khiến bà Hằng kiệt quệ không đủ sức lo nổi.

Trước tình cảnh ngặt nghèo ấy, Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện đã kêu gọi hỗ trợ. Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của ông Đằng, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ ông số tiền 26.322.736 đồng. Toàn bộ số tiền này đã được Báo chuyển nộp viện phí cho ông Đằng.

Xúc động trước nghĩa cử ấy, bà Hằng chia sẻ: “Thông qua Báo VietNamNet, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân gần xa đã giúp chồng tôi có kinh phí điều trị. Số tiền này quá lớn với chúng tôi, giúp chồng tôi được tiếp tục chữa bệnh”.