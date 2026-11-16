Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn rà soát các liên minh và sáng kiến viện trợ quốc tế dành cho nước này trong bối cảnh viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây bị trì hoãn.

Theo đài RT, Tổng thống Zelensky ngày 15/11 đã bày tỏ kỳ vọng "Liên minh Tự nguyện" sẽ góp phần hình thành "một lập trường thực sự vững chắc và thống nhất của châu Âu" trong các cuộc đàm phán với Nga. "Liên minh Tự nguyện" là nhóm hơn 30 quốc gia, chủ yếu thuộc châu Âu, được thành lập nhằm lập kế hoạch triển khai quân gìn giữ hòa bình, tăng cường phòng thủ và đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được thiết lập.

Tuy vậy, Tổng thống Zelensky cũng đặt câu hỏi về hiệu quả hoạt động của các liên minh quốc tế hỗ trợ Ukraine, thừa nhận rằng một số liên minh vẫn chỉ là những "vỏ rỗng", trong bối cảnh Kiev ngày càng gặp khó khăn trong việc tiếp nhận viện trợ quân sự và tài chính từ phương Tây.

"Chúng tôi đang chuẩn bị rà soát hoạt động của các liên minh hỗ trợ Ukraine hiện có. Cần xác định xem liên minh nào thực sự hoàn thành nhiệm vụ và liên minh nào vẫn chỉ là những vỏ rỗng. Chúng tôi sẽ nỗ lực để những liên minh này có nội dung thực chất", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Ukraine không nêu cụ thể những liên minh mà ông cho là hoạt động kém hiệu quả. Cách đây vài tháng, ông Zelensky từng yêu cầu kiểm tra các sáng kiến quốc tế hỗ trợ Ukraine, đặc biệt đề cập đến một liên minh do châu Âu hậu thuẫn, có nhiệm vụ xây dựng các hầm trú ẩn dân sự. Ông Zelensky yêu cầu sáng kiến này phải mang lại kết quả cụ thể thay vì chỉ đưa ra những cam kết trên giấy tờ.

Tổng thống Zelensky cũng tiếp tục kêu gọi Mỹ cung cấp thêm tên lửa phòng không Patriot và NASAMS trước cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (Ramstein) vào tuần tới, nơi các nước ủng hộ Kiev thảo luận về hỗ trợ quân sự.

Theo RT, các chương trình hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt kinh phí, trong đó có sáng kiến cung cấp đạn dược do Cộng hòa Séc dẫn đầu và Danh sách các nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ngoài việc chậm bàn giao, Ba Lan mới đây đã thông báo sẽ đình chỉ đóng góp cho PURL, viện dẫn tình trạng thâm hụt ngân sách và mức chi tiêu quốc phòng trong nước cao.

Không chỉ gặp khó trong lĩnh vực quốc phòng, Ukraine hiện cũng gặp trở ngại trong việc bảo đảm nguồn hỗ trợ tài chính dài hạn từ Liên minh châu Âu (EU). Gần đây nhất, Hungary, Cộng hòa Séc, Slovakia và Bulgaria phản đối đề xuất của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về việc gắn phê duyệt ngân sách 7 năm tiếp theo của EU với yêu cầu tất cả các thành viên đóng góp thêm tài chính cho Kiev.