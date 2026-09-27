Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắt đám cháy tại hiện trường vụ tấn công của Nga ở tỉnh Odessa. Ảnh: Kyiv Independent

Theo hãng tin Anadolu, trong một bài đăng trên kênh Telegram hôm nay (27/9), ông Zelensky cho hay có 3 người thiệt mạng tại vùng Zaporizhzhia và một nam giới tử vong ở Kiev sau cuộc tấn công bằng UAV của Nga vào đêm 26/9.

Theo Tổng thống Ukraine, một trung tâm dữ liệu tại Kiev đã bị tấn công 2 lần trong buổi sáng, trong đó cuộc tấn công đầu tiên khiến 3 người, gồm 2 trẻ em, bị thương.

Ông Zelensky nói Ukraine đang tiếp tục phối hợp với các nước châu Âu, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia và những đối tác khác nhằm tăng cường năng lực phòng thủ, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tập kích các cơ sở hậu cần, cảng và hạ tầng giao thông, các cơ sở liên lạc cùng những tàu thuyền phục vụ lợi ích của quân đội Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, một trung tâm dữ liệu của nhà mạng Vodafone tại Kiev, một trung tâm hậu cần ở tỉnh Kiev, 2 kho chứa UAV tại Mykolaiv và một trung tâm hậu cần ở tỉnh Odessa nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Nhà chức trách Nga cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào sở chỉ huy của một căn cứ hải quân Ukraine, một cơ sở biên phòng, các kho quân sự và hạ tầng cảng tại thành phố Kiliia, vùng Odessa cùng một tàu chở hàng khô đang vận chuyển hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng tới cảng Odessa.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Nhóm quân phương Bắc của nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Khrypuny tại vùng Kharkiv của Ukraine.